Veillée contée Chemin Rue Haranederrea Ascain, 25 novembre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Ces conteuses nous feront voyager autour du monde à travers des histoires poétiques, éprises de désirs et de liberté. A partir de 8ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 21:30:00. EUR.

Chemin Rue Haranederrea VVF le St Ignace

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



These storytellers will take us on a journey around the world through poetic tales of desire and freedom. For ages 8 and up.

Estos cuentacuentos nos llevarán de viaje por el mundo a través de historias poéticas llenas de deseo y libertad. A partir de 8 años.

Diese Erzählerinnen werden uns mit ihren poetischen Geschichten, die von Sehnsüchten und Freiheit geprägt sind, um die Welt reisen lassen. Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Pays Basque