Mardis de l’insolite Chemin Ranque Lasseube, 1 août 2023, Lasseube.

Lasseube,Pyrénées-Atlantiques

Le mardi 1er du mois une conférence contée au domaine Coustarret de Lasseube: Maida Gouraya fera résonner la nature avec ses histoires qui s’accompagnent toujours d’une dégustation chocolatée..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 18:00:00. EUR.

Chemin Ranque Domaine Coustarret

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On Tuesday the 1st of the month, a storytelling conference at the Domaine Coustarret in Lasseube: Maida Gouraya brings nature to life with her stories, which are always accompanied by a chocolate tasting.

El martes 1 de este mes, Maida Gouraya ofrecerá en la finca de Coustarret, en Lasseube, una conferencia de cuentacuentos acompañada de una degustación de chocolate.

Am Dienstag, dem 1. des Monats, findet in der Domaine Coustarret in Lasseube eine Märchenkonferenz statt: Maida Gouraya wird die Natur mit ihren Geschichten zum Klingen bringen, die immer von einer Schokoladenverkostung begleitet werden.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn