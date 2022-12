Spectacle Jeune Public et Famille, Festival Fous d’Archet chemin puijibet, Toulouse (31)

Spectacle Jeune Public et Famille, Festival Fous d’Archet chemin puijibet, Toulouse (31), 8 mars 2023, . Spectacle Jeune Public et Famille, Festival Fous d’Archet Mercredi 8 mars 2023, 15h00 chemin puijibet, Toulouse (31)

7 €

avec Duo Bourry-Rouch chemin puijibet, Toulouse (31) chemin puijibet, 31000 Toulouse, France [{« link »: « http://duobourryrouch.fr.nf/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38233 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Spectacle jeune public, « Concert et présentation du métier de luthier, violon, vielle à archet… et des instruments traditionnels à vent des Pyrénées, hautbois et cornemuses » Avec Pierre Rouch et Michael Bourry**. Spécialistes des instruments pyrénéens, Pierre et Michaël proposent un voyage musical à travers les Pyrénées et l’Occitanie en faisant découvrir sa richesse instrumentale. Ils vous amèneront du Pays-Basque à la Catalogne en présentant une multitude de violons et instruments à cordes accompagnés par les cornemuses, hautbois et autres instruments à vent. Duo Bourry Rouch Réservation MJC du Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33 source : événement Spectacle Jeune Public et Famille, Festival Fous d’Archet publié sur AgendaTrad

2023-03-08T15:00:00+01:00

2023-03-08T17:00:00+01:00

chemin puijibet, Toulouse (31) Adresse chemin puijibet, 31000 Toulouse, France

