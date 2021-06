Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy CHEMIN PIETON Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

CHEMIN PIETON Nancy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nancy. CHEMIN PIETON 2021-07-10 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-29 23:59:00 23:59:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Dans le cadre de la réflexion sur la mobilité portée en concertation avec les riverains et les professionnels, un chemin piéton s’ouvre à vous cet été pour vous permettre de parcourir la ville dans une atmosphère apaisée. Habillages graphiques et animations vous accompagneront tout au long de votre promenade +33 3 83 85 30 00 https://www.nancy.fr/etonnante/l-ete-a-nancy-le-programme/chemin-pieton-du-10-juillet-au-29-aout-4153.html Ville de Nancy dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville 48.69224#6.18327