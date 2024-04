Chemin paysan : Les oliviers et amandiers de Bruno Les Baux-de-Provence, dimanche 21 avril 2024.

Chemin paysan : Les oliviers et amandiers de Bruno Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Alpilles en Fête, Bruno vous fait découvrir les oliviers et amandiers.

CHEMIN PAYSAN

Les oliviers et amandiers de Bruno

Bruno nous guide à travers ses oliviers et amandiers pour partager sa passion et son travail en lien avec l’environnement.

de 14h à 17h30

Les Baux-de-Provence .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:00:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Chemin paysan : Les oliviers et amandiers de Bruno Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2024-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles