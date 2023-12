Le Marché Extraordinaire Chemin Notre Dame Eyragues, 20 janvier 2024, Eyragues.

Eyragues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

Spectacle « Le Marché Extraordinaire » à la salle Louis Michel..

Un spectacle musico-théâtral intergénérationnel, de production locale, éthique et en circuit court !



Marius est un homme d’affaires hyperactif. Né dans les Alpilles, il a toujours vécu à Paris et se fait appeler Marc. C’est tellement mieux pour le business ! Le testament de son père Alexandre l’envoie remplir une mission pour le moins intrigante dans son village natal. Sous le regard attendri de deux personnages surnaturels, il va enfin découvrir toutes les bonnes choses que la vie peut offrir et auxquelles il a oublié de faire attention.

.

Chemin Notre Dame Salle des fêtes Louis Michel

Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



