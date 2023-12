Soirée Calendale Chemin Notre Dame Eyragues, 18 décembre 2023, Eyragues.

Eyragues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 20:30:00

fin : 2023-12-18

Soirée Calendale et animation par « Li Cardelin » de Maillane..

Soirée Calendale. Pastorale interprétée par les membres de l’association « Li Vihado ».

Animation par « Li Cardelin » de Maillane. Présentation et dégustation des 13 desserts.

Chemin Notre Dame Salle des fêtes Louis Michel

Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence