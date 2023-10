Bourse aux Jouets Chemin Notre Dame Eyragues, 8 octobre 2023, Eyragues.

Eyragues,Bouches-du-Rhône

Bourse aux jouets et à la puériculture de 0 à 16 ans..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Chemin Notre Dame Salle des fêtes Louis Michel

Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Toys and childcare market for 0-16 year olds.

Mercado del juguete y la puericultura para niños de 0 a 16 años.

Börse für Spielzeug und Kinderpflege von 0 bis 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence