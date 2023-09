Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste de Nicolas Mialet Chemin Notre-Dame des Neiges Cressensac-Sarrazac, 14 octobre 2023, Cressensac-Sarrazac.

Cressensac-Sarrazac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

C’est dans une ancienne grange chargée d’histoire que mon atelier est implanté. C’est u lieu de création, d’inspiration, de vie artistique où se mêlent les odeurs de bois, de métal, la sueur et les copeaux… Venez découvrir cet espace atypique mis en scène l’instant d’un week-end !.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Chemin Notre-Dame des Neiges Les jouannes

Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 artists invite you to enter their studios and discover their universe

My studio is located in an old barn steeped in history. It’s a place of creation, inspiration and artistic life, where the smells of wood, metal, sweat and shavings mingle… Come and discover this atypical space for a weekend!

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitarán a entrar en sus estudios para descubrir su mundo

Mi taller se encuentra en un antiguo granero cargado de historia. Es un lugar de creación, inspiración y vida artística, donde se mezclan los olores de la madera, el metal, el sudor y las virutas… ¡Venga a descubrir este espacio insólito durante un fin de semana!

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Mein Atelier befindet sich in einer alten, geschichtsträchtigen Scheune. Es ist ein Ort der Kreativität, der Inspiration und des künstlerischen Lebens, an dem sich die Gerüche von Holz und Metall, Schweiß und Spänen vermischen… Entdecken Sie diesen atypischen Raum, der für ein Wochenende in Szene gesetzt wird!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée de la Dordogne