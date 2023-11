MARCHÉ DE NOËL Chemin Noir – Complexe de salle Niderviller, 1 décembre 2023, Niderviller.

Niderviller,Moselle

Joyeuses Fêtes ! Le marché de Noël est organisé en partenariat avec le club des loisirs créatifs. Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir des artisans locaux !

Vous y trouverez également de la restauration et une buvette.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 16:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. 0 EUR.

Chemin Noir – Complexe de salle

Niderviller 57565 Moselle Grand Est



Happy Holidays! The Christmas market is organized in partnership with the Club des loisirs créatifs. You’ll be able to discover or rediscover local artisans!

You’ll also find food and refreshments.

¡Felices fiestas! El mercado de Navidad está organizado en colaboración con el club des loisirs créatifs. Podrá descubrir o redescubrir a los artesanos locales

También encontrará comida y refrescos.

Frohe Festtage! Der Weihnachtsmarkt wird in Partnerschaft mit dem Club des loisirs créatifs organisiert. Hier können Sie lokale Kunsthandwerker entdecken oder wiederentdecken!

Sie finden dort auch Essen und Trinken.

Mise à jour le 2023-11-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG