Michel Boujenah – Adieu les Magnifiques Chemin Noël Robion La Penne-sur-Huveaune, 10 février 2024, La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune,Bouches-du-Rhône

Un spectacle riche en émotions qui clôt cette saga magnifique !.

2024-02-10 21:00:00 fin : 2024-02-10 22:15:00. EUR.

Chemin Noël Robion Espace de l’Huveaune

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An emotionally-charged show that brings this magnificent saga to a close!

Un espectáculo cargado de emoción que pone fin a esta magnífica saga

Eine emotionsgeladene Show, die diese großartige Saga abschließt!

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile