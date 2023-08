Bun Hay Mean – 3N R3CR3ATION Chemin Noël Robion La Penne-sur-Huveaune, 27 janvier 2024, La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune,Bouches-du-Rhône

Découvrez le tout nouveau spectacle de l’humoriste Bun Hay Mean : « 3N R3CR3ATION ». Après ses succès « Chinois Marrant » et « Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent », Bun Hay Mean est de retour pour un troisième stand-up encore plus délirant..

2024-01-27 21:00:00 fin : 2024-01-27 22:30:00. EUR.

Chemin Noël Robion Espace de l’Huveaune

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the brand-new show by comedian Bun Hay Mean: « 3N R3CR3ATION ». After his hits « Chinois Marrant » and « Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent », Bun Hay Mean is back for a third, even more delirious stand-up show.

Descubra el nuevo espectáculo del cómico Bun Hay Mean: « 3N R3CR3ATION ». Tras sus éxitos « Chinois Marrant » y « Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent », Bun Hay Mean vuelve con un tercer espectáculo de stand-up aún más delirante.

Entdecken Sie die brandneue Show des Komikers Bun Hay Mean: « 3N R3CR3ATION ». Nach seinen Erfolgen « Lustiger Chinese » und « Die Welt gehört denen, die sie herstellen » ist Bun Hay Mean mit einem dritten, noch verrückteren Stand-up zurück.

