Liane Foly – La folle repart en thèse Chemin Noel Robion La Penne-sur-Huveaune, 27 janvier 2024, La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Liane FOLY fête ses 35 ans de carrière, dans un seule en scène époustouflant où se mêlent comédie, humour et imitations..

Liane Foly vous invite dans sa thèse sexygénaire, un singulier voyage retraçant son parcours d’artiste et de femme De la droguerie du sourire à l’orchestre familial, elle vous surprendra, tour à tour entre rires et émotions elle incarne, se souvient, se confie nous emporte, nous éblouit avec son grain de Foly bien à elle !

Elle transmet l’envie de partager l’instant présent, la magie de vibrer ensemble.

Ce show introspectif et interactif est un pur moment de divertissement pour tous publics et boucle ainsi une trilogie théâtrale et musicale.

Chemin Noel Robion Espace de l’Huveaune

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



