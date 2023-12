Mado fait son cabaret Chemin Noel Robion La Penne-sur-Huveaune, 20 janvier 2024, La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:00:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

MADO FAIT SON CABARET (Noelle PERNA)

à l’Espace de l’Huveaune le 20 janvier 2024 à 21h00.

Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres

artistes.

Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des

risques et venez le découvrir en même temps qu’elle…

_________________________________

Les plus de nos soirées spectacle :

Possibilité de restauration sur place avant et après spectacle.

Bar ouvert avant et après spectacle

Ambiance musicale Live avec le groupe LNA-T

Parking gratuit

Accessible PMR

Ouverture des portes 19h00.

EUR.

Chemin Noel Robion Espace de l’Huveaune

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



