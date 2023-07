SEJOUR ACTIVITES NAUTIQUES A BAR-SUR-SEINE été 2023 Chemin montée du bois, 10110 Bar sur Seine Bar-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Bar-sur-Seine SEJOUR ACTIVITES NAUTIQUES A BAR-SUR-SEINE été 2023 Chemin montée du bois, 10110 Bar sur Seine Bar-sur-Seine, 10 juillet 2023, Bar-sur-Seine. SEJOUR ACTIVITES NAUTIQUES A BAR-SUR-SEINE été 2023 10 – 14 juillet Chemin montée du bois, 10110 Bar sur Seine Séjour à tarif attractif sur inscription (critères d’éligibilité) Le séjour de vacances se déroule à Bar -sur-Seine: hébergement en dur (mobile home)

Les activités nautiques sont privilégiées duranr ce séjour. Le centre dispose d’une piscine et d’espaces de pleine nature pour la découverte de la faune, de la flore.

Des activités apprenantes seront proposées toute la semaine durant les temps informels, les veillées en plus des activités phares Chemin montée du bois, 10110 Bar sur Seine chemin montee du bois Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0386832375 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00

2023-07-14T15:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:30:00+02:00 sports nautiques Détails Catégories d’Évènement: Aube, Bar-sur-Seine Autres Lieu Chemin montée du bois, 10110 Bar sur Seine Adresse chemin montee du bois Ville Bar-sur-Seine Departement Aube Age min 9 Age max 15 Lieu Ville Chemin montée du bois, 10110 Bar sur Seine Bar-sur-Seine

Chemin montée du bois, 10110 Bar sur Seine Bar-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-sur-seine/