Atelier d’aquarelle Chemin Lasbourdettes Lescar, 10 juillet 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Pour Art et Environnement, Cécile Van Espen anime et conseille l’atelier de peinture à l’aquarelle sur le site. Ainsi, au cours de 4 matinée, vous découvrirez la vie autour du lac des Carolins à Lescar… vous mettrez en aquarelle l’eau, la faune et la flore et… donc, toute la vie d’un site en osmose avec la nature.

Ainsi, une belle expérience pour s’initier à l’aquarelle, à l’approche du carnet de voyage…

Pensez à apporter votre matériel d’aquarelliste, de l’eau, un chapeau ou une casquette, un tabouret ou fauteuil ;

Apportez votre pique-nique. Car, vous le prendrez à votre guise… Bien-sûr, n’oubliez pas de l’eau fraîche. Ainsi, vous peindrez en toute sérénité ! Et, je vous conseillerai.

Tous niveaux confondus

Annulé par temps de pluie.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 13:00:00. EUR.

Chemin Lasbourdettes Lac des Carolins

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For Art et Environnement, Cécile Van Espen runs and advises a watercolor painting workshop on the site. Over the course of 4 mornings, you’ll discover life around Lac des Carolins in Lescar… you’ll paint water, fauna and flora in watercolors… in other words, the whole life of a site in osmosis with nature.

It’s a great way to learn about watercolor, with a travel journal approach?

Remember to bring your watercolorist?s equipment, water, a hat or cap, and a stool or armchair;

Bring your own picnic. After all, you can take it as you please? Of course, don’t forget fresh water. That way, you’ll be able to paint with complete peace of mind! And I’ll be happy to advise you.

All levels

Cancelled on rainy days

Para Art et Environnement, Cécile Van Espen dirige y asesora un taller de pintura con acuarela en el lugar. A lo largo de 4 mañanas, descubrirás la vida en torno al Lac des Carolins en Lescar… pintarás acuarelas del agua, la fauna y la flora y… toda la vida de un sitio en ósmosis con la naturaleza.

Es una forma estupenda de aprender sobre la acuarela, y el enfoque de la escritura de viajes..

No olvide traer su equipo de acuarela, agua, sombrero o gorra y un taburete o sillón;

Trae tu propio picnic. Puedes llevártelo a tu gusto.. Por supuesto, no olvides el agua fresca. Así podrás pintar con toda tranquilidad Y yo estaré encantada de aconsejarte.

Todos los niveles

Cancelado si llueve

Im Auftrag von Art et Environnement leitet und berät Cécile Van Espen die Aquarellwerkstatt vor Ort. An vier Vormittagen können Sie das Leben rund um den Lac des Carolins in Lescar kennenlernen und das Wasser, die Fauna und Flora und somit das gesamte Leben eines Ortes in Osmose mit der Natur in Aquarell malen.

Eine schöne Erfahrung, um sich mit der Aquarellmalerei vertraut zu machen und sich dem Reisetagebuch anzunähern

Denken Sie daran, Ihre Aquarellausrüstung, Wasser, einen Hut oder eine Mütze, einen Hocker oder Sessel mitzubringen;

Bringen Sie Ihr Picknick mit. Sie können es nach Lust und Laune einnehmen Natürlich sollten Sie auch an frisches Wasser denken. So können Sie in aller Ruhe malen! Und ich werde Sie beraten.

Alle Niveaustufen

Bei Regen abgesagt

