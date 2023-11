Téléthon Chemin Larrue Salles-Mongiscard, 2 décembre 2023, Salles-Mongiscard.

Salles-Mongiscard,Pyrénées-Atlantiques

Canam pour enfants et adultes avec les Black Ram Riders et les Culs Tannés, marche solidaire, une échelle aérienne de 30m des sapeurs-pompiers, vente d’objet.

A partir de 18h : démonstrations de danses variées avec Daca Flow.

19h : Apritif et repas axoa animé par l’APE et des groupes de musique locaux..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Chemin Larrue Salle Lou-Candenot

Salles-Mongiscard 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Canam for children and adults with the Black Ram Riders and the Culs Tannés, solidarity walk, a 30m aerial ladder from the fire department, item sales.

From 6pm: dance demonstrations with Daca Flow.

7pm: Apritif and axoa dinner hosted by the APE and local music groups.

Canam para niños y adultos con los Black Ram Riders y los Culs Tannés, paseo solidario, escalera aérea de 30 m de los bomberos, venta de objetos.

A partir de las 18:00 h: demostraciones de baile con Daca Flow.

19.00 h: aperitivo y comida axoa a cargo de la APE y grupos de música locales.

Canam für Kinder und Erwachsene mit den Black Ram Riders und den Culs Tannés, Solidaritätsmarsch, eine 30 m lange Luftleiter der Feuerwehr, Verkauf von Gegenständen.

Ab 18 Uhr: Vorführungen verschiedener Tänze mit Daca Flow.

19 Uhr: Apritif und Axoa-Essen, das von der EV und lokalen Musikgruppen musikalisch umrahmt wird.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Coeur de Béarn