Soirée rouge et noir Chemin Jaureguiborda Arcangues, 20 janvier 2024 19:00, Arcangues.

Arcangues,Pyrénées-Atlantiques

4ème édition des soirées organisées par les chasseurs dont le thème sera en rouge&noir.

Stands tapas à l’apéritif : avec animation musicale (Stand crevettes persillades, stand rabas, stand charcuterie à la coupe, bar à cocktail et bar classique).

Repas avec menu à 20€ : Sanglier à la plancha accompagné de frites / Fromage / Tarte aux pommes / Café, digestif, vin compris

Et soirée festive avec DJ.

Pour passer des réservations au 06 27 36 47 71 ou au 06 65 22 69 22..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

Chemin Jaureguiborda Théâtre de la Nature

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



4th edition of the red&black theme evenings organized by the hunters.

Tapas stands for aperitifs: with musical entertainment (shrimp and parsley stand, rabas stand, charcuterie stand, cocktail bar and classic bar).

Meal with 20? menu: Wild boar a la plancha with French fries / Cheese / Apple tart / Coffee, digestif, wine included

And a festive evening with DJ.

For reservations call 06 27 36 47 71 or 06 65 22 69 22.

4ª edición de las veladas organizadas por los cazadores, cuyo tema será el red&black.

Puestos de tapas para el aperitivo: con animación musical (Puesto de gambas y perejil, puesto de rabas, puesto de embutidos, barra de cócteles y barra clásica).

Comida con menú a 20 euros: Jabalí a la plancha con patatas fritas / Queso / Tarta de manzana / Café, sobremesa, vino incluido

Y una velada festiva con DJ.

Para reservas, llame al 06 27 36 47 71 o al 06 65 22 69 22.

4. Ausgabe der von den Jägern organisierten Abende, die unter dem Motto Rot-Schwarz stehen.

Tapas-Stände zum Aperitif: mit musikalischer Unterhaltung (Garnelenstand mit Petersilie, Rapunzelstand, Wurststand, Cocktailbar und klassische Bar).

Mahlzeit mit Menü für 20?: Wildschwein à la plancha mit Pommes frites / Käse / Apfelkuchen / Kaffee, Digestif, Wein inbegriffen

Festlicher Abend mit DJ.

Reservierungen können Sie unter 06 27 36 47 71 oder 06 65 22 69 22 vornehmen.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque