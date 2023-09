Mieux manger au quotidien Chemin Hausse dit Duc Guillaume Vieux, 14 octobre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Les Étoiles de la cuisine française : UN DERNIER TEMPS FORT À NE PAS MANQUER !

« Les étoiles de la cuisine française » est une exposition organisée conjointement avec le chef deux étoiles Michel BRUNEAU, la Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon et Suisse Normande Tourisme. Celle-ci a pour objet de présenter un panorama non exhaustif de ce que la France et le monde comptent de chefs étoilés. Cette exposition est ponctuée de plusieurs temps forts culinaires ; dont le dernier se déroulera le 14 octobre 2023 à Vieux-la-Romaine : « Mieux manger au quotidien ».

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Ce dernier temps fort sera dédié aux enfants !

14h00 : « Mieux manger au quotidien en Normandie » : Un temps d’échanges conduit et animé par un animateur de France Bleu Basse-Normandie ; partenaire de l’événement. La parole sera ainsi donnée à des chefs de cuisine collective et traditionnelle, médecins nutritionnistes, nutritionnistes ; les intervenants auront pour objectif de valoriser le fait-maison, les circuits courts et les produits de saison pour donner le goût aux enfants comme aux parents de mieux manger au quotidien.

(4 interventions de 10 minutes suivies d’un temps d’échange avec le public de 20 minutes) 15h15 : Quatre cours de cuisine seront donnés par quatre cuisinières ou cuisiniers de cuisine scolaire ou collective. Chaque atelier pourra recevoir huit collégiens qui auront une heure, en compagnie du chef qui les accompagnera, pour réaliser un goûter rapide, sucré, normand et équilibré !

Pour cela, chaque groupe sera doté d’un panier surprise identique, rempli d’ingrédients (non transformés industriellement) et d’ustensiles à utiliser pour réaliser 50 petites verrines d’un dessert sucré qui sera offert à la dégustation aux personnes présentes.

Vers 16h30, le jury, composé des participants au débat, goûtera et désignera le meilleur goûter. Mais bien sûr, lors de la proclamation des résultats, tous les enfants se verront offrir un petit cadeau gourmand et normand !

INFORMATION & CONTACT :

Orne Odon Tourisme – 02 31 50 09 72.

Chemin Hausse dit Duc Guillaume

Vieux 14930 Calvados Normandie



Les Étoiles de la cuisine française: A LAST HIGHLIGHT NOT TO BE MISSED!

« Les étoiles de la cuisine française » is an exhibition organized jointly with two-star chef Michel BRUNEAU, the Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon and Suisse Normande Tourisme. The aim is to present a non-exhaustive panorama of France’s and the world’s starred chefs. The exhibition is punctuated by several culinary highlights, the last of which will take place on October 14, 2023 in Vieux-la-Romaine: « Eating better every day ».

PROGRAM FOR THE DAY

This final highlight will be dedicated to children!

2:00 p.m.: « Mieux manger au quotidien en Normandie » (Eating better every day in Normandy): a discussion led by a presenter from event partner France Bleu Basse-Normandie. The floor will be given to chefs of collective and traditional cuisine, nutritionists and nutritionists; the speakers will aim to promote homemade products, short distribution channels and seasonal produce, to give children and parents alike a taste for eating better every day.

(4 talks of 10 minutes each, followed by a 20-minute discussion with the audience) 3:15pm: Four cooking classes will be given by four cooks from school or collective kitchens. Each workshop will accommodate eight schoolchildren, who will have one hour in the company of the accompanying chef to create a quick, sweet, Norman and balanced snack!

Each group will be given an identical surprise basket, filled with ingredients (not industrially processed) and utensils to be used to make 50 small verrines of a sweet dessert, which will be offered for tasting to those present.

At around 4:30pm, the jury, made up of the participants in the debate, will taste and select the best snack. And, of course, when the results are announced, all the children will receive a small gourmet Normandy gift!

INFORMATION & CONTACT :

Orne Odon Tourisme – 02 31 50 09 72

Les Étoiles de la cuisine française: ¡ÚLTIMA HORA PARA NO PERDERSE!

« Las Estrellas de la Cocina Francesa » es una exposición organizada conjuntamente por el chef dos estrellas Michel BRUNEAU, la Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon y Suisse Normande Tourisme. El objetivo de la exposición es presentar un panorama no exhaustivo de los chefs estrella de Francia y del mundo. La exposición está jalonada por varias citas culinarias, la última de las cuales tendrá lugar el 14 de octubre de 2023 en Vieux-la-Romaine: « Comer mejor cada día ».

PROGRAMA DEL DÍA

El último plato fuerte estará dedicado a los niños

14.00 h: « Comer mejor cada día en Normandía »: Debate dirigido por un presentador de France Bleu Basse-Normandie, socio del evento. Tendrán la palabra cocineros de cocinas colectivas y tradicionales, médicos nutricionistas y nutricionistas. El objetivo de los ponentes será promover la comida casera, los canales cortos de distribución y los productos de temporada para dar a probar a niños y padres el gusto por comer mejor cada día.

(4 charlas de 10 minutos cada una, seguidas de un debate de 20 minutos con el público) 15.15 h: Cuatro clases de cocina serán impartidas por cuatro cocineros de cocinas escolares o colectivas. Cada taller acogerá a ocho escolares, que dispondrán de una hora en compañía del cocinero acompañante para preparar una merienda rápida, dulce, normanda y equilibrada

Para ello, se entregará a cada grupo una cesta sorpresa idéntica, repleta de ingredientes (no transformados industrialmente) y utensilios que deberán utilizar para elaborar 50 pequeños verrines de un postre dulce que se ofrecerá para su degustación a los presentes.

Hacia las 16.30 horas, el jurado, compuesto por los participantes en el debate, degustará el postre y seleccionará el mejor. Y, por supuesto, cuando se anuncien los resultados, ¡todos los niños recibirán un pequeño obsequio normando!

INFORMACIÓN Y CONTACTO :

Orne Odon Tourisme – 02 31 50 09 72

Die Sterne der französischen Küche: EIN LETZTER HÖHEPUNKT, DEN SIE NICHT VERSÄUMEN DÜRFEN!

« Les étoiles de la cuisine française » ist eine Ausstellung, die gemeinsam mit dem Zwei-Sterne-Koch Michel BRUNEAU, der Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon und Suisse Normande Tourisme organisiert wurde. Ziel der Ausstellung ist es, einen nicht erschöpfenden Überblick über die Sterneköche in Frankreich und der Welt zu geben. Die Ausstellung wird von mehreren kulinarischen Höhepunkten begleitet; der letzte davon findet am 14. Oktober 2023 in Vieux-la-Romaine statt: « Besser essen im Alltag ».

TAGESPROGRAMM

Dieses letzte Highlight wird den Kindern gewidmet sein!

14.00 Uhr: « Besser essen im Alltag in der Normandie »: Eine Zeit des Austauschs, die von einem Moderator von France Bleu Basse-Normandie; Partner der Veranstaltung, geleitet und moderiert wird. Die Redner haben das Ziel, das Selbstgemachte, die kurzen Wege und die saisonalen Produkte aufzuwerten, um Kinder und Eltern auf den Geschmack zu bringen, im Alltag besser zu essen.

(4 Vorträge à 10 Minuten, gefolgt von einem 20-minütigen Austausch mit dem Publikum) 15.15 Uhr: Vier Kochkurse werden von vier Köchen oder Köchinnen aus Schul- oder Gemeinschaftsküchen abgehalten. Jeder Workshop kann acht Gymnasiasten aufnehmen, die eine Stunde Zeit haben, um gemeinsam mit dem Koch, der sie begleitet, einen schnellen, süßen, normannischen und ausgewogenen Snack zuzubereiten!

Dazu erhält jede Gruppe einen identischen Überraschungskorb mit Zutaten (nicht industriell verarbeitet) und Utensilien, die sie verwenden können, um 50 kleine Gläser eines süßen Desserts herzustellen, das den Anwesenden zur Verkostung angeboten wird.

Gegen 16:30 Uhr wird die Jury, die sich aus den Teilnehmern der Debatte zusammensetzt, den besten Snack probieren und küren. Aber natürlich erhalten alle Kinder bei der Bekanntgabe der Ergebnisse ein kleines, leckeres Geschenk aus der Normandie!

INFORMATIONEN & KONTAKT:

Orne Odon Tourism – 02 31 50 09 72

