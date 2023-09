LES EQUIDAYS AU MUSÉE DE VIEUX-LA-ROMAINE Chemin Hausse dit Duc Guillaume Vieux, 23 septembre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

LES EQUIDAYS AU MUSÉE DE VIEUX-LA-ROMAINE

– Le harnachement du cheval dans l’Antiquité

Dans le cadre des Equidays, cette visite permet de découvrir les différents éléments de harnachement présents dans les collections du musée. L’occasion de comprendre si les chevaux étaient déjà équipés de mors ou de fers ? Des éléments reconstitués de filet seront installés sur un poney pour clôturer cette visite.

> À 11h, tout public, conseillé à partir de 12 ans, 2 € en supplément de l’entrée du musée, réservation conseillée.

– Atelier « fabrique ton casque de parade de cavalier romain »

Lors de processions, les cavaliers de l’armée romaine paradaient avec un équipement prestigieux composé notamment d’un masque. Après avoir observé le masque découvert à Vieux, chacun réalise son propre masque en carton.

> À 14h, à partir de 8 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 7€ par enfant ; entrée du musée pour l’adulte accompagnateur, réservation obligatoire

– Atelier « prépare le poney du musée pour la parade »

Lors de processions, les cavaliers de l’armée romaine paradaient avec leurs chevaux ornés d’équipements prestigieux. Les enfants décorent le poney du musée en créant des éléments en métal à repousser, en tressant des végétaux dans sa crinière…

> À 16h, à partir de 6 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 2 € en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire.

Le musée départemental de Vieux-la-Romaine sera également présent sur le village des Equidays du 21 au 25 octobre..

Lundi 2023-09-23 16:00:00 fin : 2023-09-25 . .

Chemin Hausse dit Duc Guillaume

Vieux 14930 Calvados Normandie



EQUIDAYS AT THE VIEUX-LA-ROMAINE MUSEUM

– Horse harnessing in Antiquity

As part of the Equidays program, this tour reveals the different elements of horse harness in the museum’s collections. An opportunity to find out whether horses were already fitted with bits or shoes? Reconstructed snaffle elements will be installed on a pony to round off the visit.

> At 11 a.m., open to all, recommended for ages 12 and up, 2? in addition to museum admission, booking recommended.

– Make your own Roman cavalryman?s parade helmet » workshop

During processions, Roman cavalrymen paraded in prestigious equipment, including a mask. After observing the mask discovered at Vieux, each participant creates his or her own cardboard mask.

> 2pm, ages 8 and up (accompanying adult compulsory), 7? per child; museum admission for accompanying adult, booking essential

– Prepare the museum pony for the parade » workshop

During processions, Roman army cavalrymen paraded their horses adorned with prestigious equipment. Children can decorate the museum pony by creating metal elements, weaving plants into its mane…

> 4pm, ages 6 and up (accompanying adult compulsory), 2? in addition to museum admission, booking essential.

The Musée Départemental de Vieux-la-Romaine will also be present at the Equidays village from October 21 to 25.

LOS EQUIDÍAS EN EL MUSEO VIEUX-LA-ROMAINE

– Los arreos de caballos en la Antigüedad

En el marco de los Equidays, esta visita explora los diferentes tipos de arneses de las colecciones del museo. Es la ocasión de descubrir si los caballos ya estaban provistos de bocados o herraduras Para completar la visita, se instalarán unos arreos reconstruidos en un poni.

> A las 11 h, abierto al público en general, recomendado para niños a partir de 12 años, 2 ¤ de entrada al museo, se recomienda reservar.

– Taller « Fabrique su propio casco de caballero romano »

Durante las procesiones, los soldados de caballería del ejército romano desfilaban ataviados con un prestigioso equipo, que incluía una máscara. Después de ver la máscara descubierta en Vieux, confeccione su propia máscara de cartón.

> A las 14:00 h, niños a partir de 8 años (acompañante obligatorio), 7 euros por niño; entrada al museo para el acompañante, imprescindible reservar

– Taller « Preparar el poni del museo para el desfile

Durante las procesiones, los jinetes del ejército romano hacían desfilar sus caballos adornados con prestigiosos equipos. Los niños pueden decorar el poni del museo fabricando piezas de metal, tejiendo plantas en sus crines, etc.

> A las 16:00 h, para niños a partir de 6 años (acompañamiento obligatorio de un adulto), 2? además de la entrada al museo, reserva obligatoria.

El Museo Departamental de Vieux-la-Romaine también estará presente en el pueblo de Equidays del 21 al 25 de octubre.

DIE EQUIDAYS IM MUSEUM VON VIEUX-LA-ROMAINE

– Das Pferdegeschirr in der Antike

Im Rahmen der Equidays bietet diese Führung die Möglichkeit, die verschiedenen Elemente des Pferdegeschirrs zu entdecken, die in den Sammlungen des Museums zu finden sind. Die Gelegenheit, zu verstehen, ob die Pferde bereits mit Gebissen oder Hufeisen ausgestattet waren? Rekonstruierte Elemente einer Trense werden auf einem Pony angebracht, um diesen Besuch abzuschließen.

> Um 11 Uhr, für alle Altersgruppen, empfohlen ab 12 Jahren, 2 ? zusätzlich zum Museumseintritt, Reservierung empfohlen.

– Workshop « Stelle deinen Paradehelm eines römischen Reiters her »

Bei Prozessionen paradierten die Reiter der römischen Armee mit einer prächtigen Ausrüstung, zu der auch eine Maske gehörte. Nachdem sie die in Vieux entdeckte Maske betrachtet haben, basteln sie ihre eigene Maske aus Karton.

> 14 Uhr, ab 8 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich), 7? pro Kind; Eintritt ins Museum für die erwachsene Begleitperson, Reservierung erforderlich

– Workshop « Bereite das Museumspony für die Parade vor »

Bei Prozessionen paradierten die Reiter der römischen Armee mit ihren Pferden, die mit kostbaren Ausrüstungsgegenständen geschmückt waren. Die Kinder schmücken das Museumspony, indem sie Metallteile zum Treiben herstellen, Pflanzen in seine Mähne einflechten…

> Um 16 Uhr, ab 6 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich), 2 ? zusätzlich zum Museumseintritt, Reservierung erforderlich.

Das Musée départemental de Vieux-la-Romaine ist auch im Dorf der Equidays vom 21. bis 25. Oktober vertreten.

