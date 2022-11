Chemin Gourmand de Nuits-Saint Georges Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Nuits-Saint-Georges EUR Le Chemin Gourmand de Nuits-Saint-Georges est une balade gourmande de 7 kmau coeur des vignes qui permet de découvrir en famille, entre amis ou collègues les produits d’un terroir exceptionnel. 1 800 places sont à réserver sans tarder pour cette 11 ème édition très attendue. A chaque étape de la balade gourmande, des spécialités culinaires vous attendent, associées à des vins choisis pour les accompagner et former un repas complet. 100 bénévoles vous accueillent dans une ambiance festive, et musicale. Organisé par l’association AGEF au profit du Service d’Accueil de Jour. chemingourmand@agef21.fr Nuits-Saint-Georges

