Chemin Gourmand de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges, 26 juin 2022, Nuits-Saint-Georges.

Chemin Gourmand de Nuits-Saint-Georges Vignoble et ville de Nuits-Saint-Georges 5 rue de la Berchère Nuits-Saint-Georges

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 16:00:00 Vignoble et ville de Nuits-Saint-Georges 5 rue de la Berchère

Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or Nuits-Saint-Georges

Balade gourmande pédestre de 7km pour fouler et savourer un Terroir d’Exception ;

Le Chemin Gourmand de Nuits-Saint-Georges est une balade gourmande de 7 km au cours de laquelle vous dégusterez les produits de ce terroir exceptionnel. Cet événement est organisé par l’AGEF au profit de son Service d’Accueil de Jour.

A chaque étape de la balade gourmande, des spécialités culinaires vous attendent, associées à des vins régionaux choisis avec soin, pour composer tous réunis un véritable repas bourguignon. 100 bénévoles vous accueillent dans une ambiance festive, avec des animations musicales tout au long du parcours.

En plus du repas et des vins, chaque participant recevra : Un chapeau, un verre gravé pour la dégustation et son porte-verre, une carte du parcours, de la documentation, des surprises … !

Ne manquez pas les visites spéciales chez nos partenaires pour prolonger votre expérience gourmande :

Imaginarium : visite gratuite – sur réservation

Cassissium : visite dégustation à moitié prix – sur réservation

Vous souhaitez règler par chèque? Utilisez le bulletin d’insciption !

IMPORTANT : Si le protocole sanitaire anti COVID en vigueur au 26 juin nous oblige à annuler la manifestation, vous serez INTEGRALEMENT REMBOURSES, réservez en toute tranquilité !

chemingourmand@agef21.fr http://www.agef21.com/le-chemin-gourmand-2/

Vignoble et ville de Nuits-Saint-Georges 5 rue de la Berchère Nuits-Saint-Georges

