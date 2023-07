Journée ludico-festive Chemin Fanget Thèze, 12 juillet 2023, Thèze.

Thèze,Pyrénées-Atlantiques

10h/17h : structure gonflable, ventriglisse, parcours motricité, jeux surdimensionnés… 14h/17h : aidez les Fast’n’Cubers à créer une toile géante en Rubik’s Cube ! 18h/21h30 : soirée jeux. Découvre le thème grâce à la toile de Rubik’s Cube. Restauration sur place (food truck)..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 21:30:00. .

Chemin Fanget Ludothèque

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am/5pm: inflatable structure, wind-slide, motricity course, oversized games… 2pm/5pm: help the Fast’n’Cubers create a giant Rubik’s Cube web! 6pm-9:30pm: games evening. Discover the theme with the Rubik’s Cube canvas. Catering on site (food truck).

de 10.00 a 17.00: estructura hinchable, tobogán de viento, recorrido de motricidad, juegos de gran tamaño… 14.00 a 17.00: ¡ayuda a los Fast’n’Cubers a crear una telaraña gigante de cubos de Rubik! 18.00-21.30 h: tarde de juegos. Descubra el tema con el lienzo del cubo de Rubik. Catering in situ (food truck).

10h/17h: Hüpfburg, Ventriglisse, Motorikparcours, überdimensionale Spiele… 14h/17h: Helfen Sie den Fast’n’Cubers, ein riesiges Netz aus Rubik’s Cube zu kreieren! 18h/21h30: Spieleabend. Entdecke das Thema mithilfe der Rubik’s Cube Leinwand. Verpflegung vor Ort (Foodtruck).

Mise à jour le 2023-06-13 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN