Troyes Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d'Archéologie,Museum d'Histoire naturelle) Aube, Troyes Chemin faisant… Paysages du XIXe siècle Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie,Museum d’Histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Chemin faisant… Paysages du XIXe siècle Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie,Museum d’Histoire naturelle), 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Troyes. Chemin faisant… Paysages du XIXe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Museum d’Histoire naturelle)

### Visite libre du nouvel accrochage du cabinet des arts graphiques. Après les portraits de la Révolution, le cabinet des arts graphiques s’offre une nouvelle présentation. Avec le mouvement artistique du romantisme, l’Homme est invité à laisser libre cours à ses états d’âme personnels. Les paysages visibles près de chez soi, les ruisseaux, les montagnes… Tous s’invitent dans la peinture pour refléter nos sentiments intérieurs. Cette sélection du cabinet des arts graphiques donne à voir des œuvres d’artistes champenois ou réalisées en Champagne : Pierre Lélu, Louis Cabat, Victor Biennoury, Pierre-Justin Ouvrié… Le territoire était suffisamment proche de Paris et riche en monuments pour attirer des artistes de la capitale, et doté d’une tradition artistique assez importante pour que de jeunes talents locaux décident de s’adonner au dessin. Cette présentation, comme les précédentes, offre une occasion unique de dévoiler une infime partie des riches collections graphiques parmi les 3200 œuvres conservées. Des dessins, pastels, gravures, photographies d’art… Ils s’offrent aux regards dans un écrin aménagé spécialement pour eux, avec une ambiance feutrée et une lumière tamisée. Car ces œuvres, aux techniques et matériaux fragiles, craignent la lumière et peuvent se détériorer si elles restent trop longtemps dans les salles. Les responsables des collections vous proposent donc des sélections d’œuvres, exposées à tour de rôle, afin de permettre leur transmission aux générations futures. Une belle occasion de venir visiter les galeries ! A découvrir jusqu’au 31 octobre.

Gratuit. Entrée libre.

Visite libre du nouvel accrochage du cabinet des arts graphiques. Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie,Museum d’Histoire naturelle) 61 rue de la Cité, 10000 Troyes Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d'Archéologie,Museum d'Histoire naturelle) Adresse 61 rue de la Cité, 10000 Troyes Ville Troyes lieuville Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d'Archéologie,Museum d'Histoire naturelle) Troyes