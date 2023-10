Réveillon de la Saint Sylvestre à la Guinguette La Ballu Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay, 31 décembre 2023, Saint-Martin-de-Sanzay.

Saint-Martin-de-Sanzay,Deux-Sèvres

La Guinguette La Ballu vous propose de passer à l’heure de la nouvelle année entre amis ou en famille dans la salle des fêtes de la Ballastière. Animation assurée par un orchestre de variété composé de 7 musicien , Horizon.

Sur réservation, nombre de places limité..

2023-12-31 fin : 2023-12-31

Chemin d’Uzu À la Guinguette La Ballu

Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Guinguette La Ballu invites you to ring in the New Year with friends and family in the Ballastière village hall. Entertainment provided by Horizon, a 7-piece variety band.

Limited number of places available.

Guinguette La Ballu le invita a recibir el Año Nuevo con amigos y familiares en la sala de fiestas de Ballastière. Animación a cargo de Horizon, un grupo de variedades de 7 músicos.

Plazas limitadas.

Die Guinguette La Ballu bietet Ihnen die Möglichkeit, das neue Jahr mit Freunden oder der Familie in der Festhalle La Ballastière zu begrüßen. Für die Unterhaltung sorgt ein 7-köpfiges Varieté-Orchester , Horizon.

Reservierung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

