Journée Papilles en Provence Chemin Du vieux Sulauze, 6 juillet 2023, Istres .

Journée Papilles en Provence

2023-07-06 09:30:00 09:30:00 – 2023-07-06 16:00:00 16:00:00

Au programme de cette journée, présentation du domaine et de son histoire, découverte du domaine viticole et de sa cave, repas champêtre et visite de la bambouseraie de Sulauze et de son activité agricole.



Menu : Entrée : terrine du domaine – Plat : Viande du domaine accompagnée d’un gratin et de tomates provençale – Dessert de saison

Boissons non incluses

Au sein du domaine de Sulauze, venez déguster des produits issus d’une agriculture respectueuse des animaux et de la nature. e.

