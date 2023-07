FÊTE MÉDIÉVALE AU DONJON DE FONTENOY-LE-CHÂTEAU Chemin du Vieux Donjon Fontenoy-le-Château, 8 juillet 2023, Fontenoy-le-Château.

Fontenoy-le-Château,Vosges

Le samedi 8 juillet, les Amis du Vieux Fontenoy et la Communauté d’Agglomération d’Épinal vous invitent à participer à la fête médiévale qui animera le plus vieux donjon de Lorraine. Au programme : expositions et démonstrations d’artisans, ateliers créatifs pour petits et grands, conférences, visites commentées, banquet médiéval, bal folk, concours de costumes pour les enfants… Cette manifestation gratuite et ouverte à tous.

> Expositions, démonstrations & ateliers

. Travail du métal, art du vitrail, calligraphie, héraldique (art du blason), démonstration de tissage, atelier “tressage de cordon en laine”, démonstration de combat aux bâtons, contes et récits médiévaux, atelier d’écriture, découverte des plantes à usage médicinal.

> Visites commentées

. Histoire du donjon de Fontenoy-le-Château (du Xe au XXIe siècle) avec Xavier Durupt

. Église Saint-Mansuy avec Serge Henry

. La tour des Lombards avec Ghislain Pina

Et bien + encore ! Retrouvez le programme complet sur https://www.agglo-epinal.fr/actualites/fete-medievale-fontenoy-le-chateau-2023/. Tout public

Samedi 2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-08 22:00:00. 0 EUR.

Chemin du Vieux Donjon Donjon de Fontenoy-le-Château

Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est



On Saturday July 8, the Friends of Vieux Fontenoy and the Communauté d?Agglomération d?Épinal invite you to join in the medieval festivities at Lorraine?s oldest keep. On the program: exhibitions and demonstrations by craftsmen, creative workshops for young and old, lectures, guided tours, medieval banquet, folk dance, costume contest for children? The event is free and open to all.

> Exhibitions, demonstrations & workshops

. Metalwork, stained glass, calligraphy, heraldry (the art of the coat of arms), weaving demonstrations, woolen cord braiding workshop, stick-fighting demonstrations, medieval tales and stories, writing workshop, medicinal plant discovery.

> Guided tours

. History of the Fontenoy-le-Château keep (10th to 21st centuries) with Xavier Durupt

. Saint-Mansuy church with Serge Henry

. The Lombard Tower with Ghislain Pina

And much more! For the full program, visit https://www.agglo-epinal.fr/actualites/fete-medievale-fontenoy-le-chateau-2023/

El sábado 8 de julio, los Amigos de Vieux Fontenoy y la Communauté d’Agglomération d’Épinal le invitan a participar en la fiesta medieval del torreón más antiguo de Lorena. En el programa: exposiciones y demostraciones de artesanos, talleres creativos para grandes y pequeños, conferencias, visitas guiadas, banquete medieval, baile folclórico, concurso de disfraces para niños.. Este evento es gratuito y está abierto a todos.

> Exposiciones, demostraciones y talleres

. Metalistería, vidrieras, caligrafía, heráldica (el arte del blasón), demostraciones de tejido, taller de trenzado de cuerda de lana, demostraciones de lucha con bastones, cuentos y relatos medievales, taller de escritura, descubrimiento de plantas medicinales.

> Visitas guiadas

. Historia de la torre del homenaje de Fontenoy-le-Château (siglos X al XXI) con Xavier Durupt

. Iglesia de Saint-Mansuy con Serge Henry

. La Torre Lombarda con Ghislain Pina

Y mucho más Para consultar el programa completo, visite https://www.agglo-epinal.fr/actualites/fete-medievale-fontenoy-le-chateau-2023/

Am Samstag, den 8. Juli, laden die Freunde des alten Fontenoy und die Communauté d’Agglomération d’Épinal Sie ein, an einem mittelalterlichen Fest teilzunehmen, das den ältesten Bergfried Lothringens beleben wird. Auf dem Programm stehen Ausstellungen und Vorführungen von Handwerkern, kreative Workshops für Groß und Klein, Vorträge, geführte Besichtigungen, ein mittelalterliches Bankett, ein Folk-Ball, ein Kostümwettbewerb für Kinder? Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle zugänglich.

> Ausstellungen, Vorführungen und Workshops

. Metallarbeiten, Glasmalerei, Kalligraphie, Heraldik (Wappenkunst), Webvorführung, Workshop « Flechten von Wollschnüren », Vorführung von Stockkämpfen, mittelalterliche Märchen und Geschichten, Schreibwerkstatt, Entdeckung von Heilpflanzen.

> Kommentierte Besichtigungen

. Geschichte des Wachturms von Fontenoy-le-Château (10. bis 21. Jahrhundert) mit Xavier Durupt

. Kirche Saint-Mansuy mit Serge Henry

. Der Turm der Lombarden mit Ghislain Pina

Und noch viel + mehr! Das vollständige Programm finden Sie auf https://www.agglo-epinal.fr/actualites/fete-medievale-fontenoy-le-chateau-2023/

Mise à jour le 2023-06-29 par OT EPINAL ET SA REGION