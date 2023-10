FÊTE DE LA PIZZA Chemin du Val d’Allier Langogne, 20 octobre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Pour l’anniversaire des Jardins Partagés, vous êtes conviés à la Fête de la Pizza.

Venez nombreux avec vos ingrédients préférés ou avec votre bonne humeur à partager…..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Chemin du Val d’Allier derrière HLM Lachamps

Langogne 48300 Lozère Occitanie



To celebrate the anniversary of Les Jardins Partagés, we’re inviting you to the Pizza Party.

Come one, come all, with your favorite ingredients or your good mood to share….

Para celebrar el aniversario de Les Jardins Partagés, te invitamos a la Pizza Party.

Ven con tus ingredientes favoritos o tu buen humor para compartir….

Zum Geburtstag der Paritätischen Gärten sind Sie zum Pizzafest eingeladen.

Kommen Sie zahlreich mit Ihren Lieblingszutaten oder mit Ihrer guten Laune, die Sie teilen möchten….

