Eco-balade au parc de l’Olivier – A l’écoute du grand duc et de la chouette hulotte Chemin Du tour de l’étang Istres, 25 janvier 2024 17:15, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Avec Thierry, participez à une balade avec observation ornithologique en fin de journée. Vous pourrez observer peut-être et entendre les chants des grands duc et des chouettes hulottes, en période nuptiale à ce moment de l’année..

2024-01-25 17:15:00 fin : 2024-01-25 18:45:00. .

Chemin Du tour de l’étang Le Parc de l’Olivier (Miouvin)

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in a playful and family discovery of the trees and shrubs of the Olive Tree Park, composed of a great diversity of flora and fauna and several biotopes (hedges, meadows, pond etc.).

Acompañe a Thierry en un paseo con observación de aves al final del día. Podrás observar y escuchar los cantos de los cárabos y los búhos reales, que en esta época del año están en época de celo.

Nehmen Sie mit Thierry an einer Wanderung mit Vogelbeobachtung am Ende des Tages teil. Vielleicht können Sie die Gesänge von Uhus und Waldkäuzen beobachten und hören, die zu dieser Jahreszeit in der Paarungszeit sind.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme d’Istres