Eco-balade au parc de l’Olivier Chemin Du tour de l’étang Istres, 8 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Participez à une découverte pédagogique de la flore du parc de l’Olivier avec Véronique de la Direction Environnement & Dev. Durable de la ville d’Istres..

2023-11-08 10:00:00 fin : 2023-11-08 11:30:00. .

Chemin Du tour de l’étang Le Parc de l’Olivier (Miouvin)

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in a playful and family discovery of the trees and shrubs of the Olive Tree Park, composed of a great diversity of flora and fauna and several biotopes (hedges, meadows, pond etc.).

Participe en un descubrimiento educativo de la flora del Parc de l’Olivier con Véronique, de la Direction Environnement & Dev. Durable de la ville d’Istres.

Nehmen Sie an einer pädagogischen Entdeckung der Flora des Parc de l’Olivier mit Véronique von der Direction Environnement & Dev. Nachhaltige Entwicklung der Stadt Istres.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme d’Istres