Découverte des oiseaux du parc de l’Olivier Chemin Du tour de l’étang Istres, 25 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Promenade et ateliers pour les familles, dans le cadre de l’enquête participative « oiseaux des jardins » qui a lieu chaque hiver et qui invite les particuliers à recenser les espèces communes des jardins..

2023-10-25 09:00:00 fin : 2023-10-25 11:30:00. .

Chemin Du tour de l’étang Le Parc de l’Olivier (Miouvin)

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Walks and workshops for families, as part of the « Garden Birds » participatory survey, which takes place every winter and invites individuals to take a census of common garden species.

Paseos y talleres para familias, en el marco de la encuesta participativa « aves de jardín », que tiene lugar todos los inviernos e invita a particulares a censar especies comunes de jardín.

Spaziergang und Workshops für Familien im Rahmen der partizipativen Umfrage « Gartenvögel », die jeden Winter stattfindet und Privatpersonen dazu einlädt, häufige Arten in Gärten zu erfassen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Istres