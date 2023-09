Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Bertrand Chazelle Chemin du Tivoli Martel, 14 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Face à la cité médiévale de Martel mon atelier et ma peinture sont inspirés à la fois par les 7 tours mais également par énormément de sujets artistiques. Une ligne architecturale qui se profile depuis l’atelier mais aussi par beaucoup de sujets artistiques, géographiques ou usuels. Mon parcours artistique démarre avec l’école Estienne et mon métier d(imprimeur me conduit à utiliser des encres pigmentées dans l’abstracation. Vnez découvrir la magie de l’Atelier..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Chemin du Tivoli

Martel 46600 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 artists invite you to enter their studios and discover their universe

Facing the medieval city of Martel, my studio and my painting are inspired not only by the 7 towers, but also by a wide range of artistic subjects. An architectural line that emerges from the studio, but also many artistic, geographical and everyday subjects. My artistic career began at the École Estienne, and my work as a printer led me to use pigmented inks in abstraction. Come and discover the magic of the Atelier.

Edición 2023, en el territorio de Cauvaldor, 27 Artistas le invitan a entrar en sus talleres para descubrir sus universos

Frente a la ciudad medieval de Martel, mi estudio y mi pintura se inspiran no sólo en las 7 torres, sino también en un amplio abanico de temas artísticos. Una línea arquitectónica que emerge del estudio, pero también numerosos temas artísticos, geográficos o cotidianos. Mi carrera artística comenzó en la École Estienne y mi trabajo como impresor me llevó a utilizar tintas pigmentadas en la abstracción. Venga a descubrir la magia del Atelier.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Gegenüber der mittelalterlichen Stadt Martel sind mein Atelier und meine Malerei sowohl von den 7 Türmen als auch von vielen anderen künstlerischen Themen inspiriert. Eine architektonische Linie, die sich vom Atelier aus abzeichnet, aber auch von vielen anderen künstlerischen, geografischen oder alltäglichen Themen. Mein künstlerischer Werdegang begann mit der Estienne-Schule und mein Beruf als Drucker führte mich zur Verwendung von Pigmenttinten in der Abstraktion. Entdecken Sie die Magie des Ateliers.

