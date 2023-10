A l’Assaut du Tallagard Chemin du Tallagard Salon-de-Provence, 22 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La Foulée salonaise organise cette course en pleine nature, au cœur du Massif du Tallagard, sur du 7,5km et 15km..

2023-10-22 08:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Chemin du Tallagard

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Foulée salonaise organizes this race in the heart of the Massif du Tallagard, over 7.5km and 15km.

La Foulée salonaise organiza esta carrera en el corazón del Macizo del Tallagard, sobre 7,5 km y 15 km.

Die Foulée salonaise organisiert diesen Lauf inmitten der Natur, im Herzen des Tallagard-Massivs, über 7,5km und 15km.

