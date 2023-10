LE JOUR DE LA NUIT: OBSERVATION DU CIEL, DES PLANÈTES ET DES ÉTOILES À SOUBES Chemin du Suberbet Soubès, 14 octobre 2023, Soubès.

Soubès,Hérault

A Soubes, venez mettre votre œil à l’objectif d’un télescope pour redécouvrir le ciel, les planètes et les étoiles, dans le cadre de cette journée nationale !.

2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 00:00:00. .

Chemin du Suberbet

Soubès 34700 Hérault Occitanie



Come to Soubes and put your eye to the lens of a telescope to rediscover the sky, the planets and the stars, as part of this national day!

En Soubes, venga a poner el ojo en la lente de un telescopio para redescubrir el cielo, los planetas y las estrellas, ¡en el marco de esta fiesta nacional!

In Soubes können Sie an diesem nationalen Tag Ihr Auge durch das Objektiv eines Teleskops setzen und den Himmel, die Planeten und die Sterne neu entdecken!

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LODEVOIS ET LARZAC