Kermesse de l’Association France M’Boumba De Vite & Apéro Musicale Chemin du Stade Fontvieille, 16 décembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16 22:00:00

L’association France M’Boumba De Vita fête ses 30 ans et organise une grande kermesse en hommage à Alain De Vita.

L’association France M’Boumba De Vita fête ses 30 ans et organise une grande kermesse en hommage à Alain De Vita

Maquillage, safari créatif, Photobooth, Le Fontvieille M’Bouma et autres défis et surprises…

Programme:

– 15h00 : Kermesse 30 ans de l’association

– 18h30 : Défilé de mode LAWOL enfants

– 19h00 : Tirage de la tombola et remise des prix

– 19h30 : Discours des 30 et projection d’un film hommage au Docteur Alain De Vita

– 20h00 : Apéro musical et FOLKEN DJ Set Afro House

.

Chemin du Stade Salle Polyvalente

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles