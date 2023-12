Téléthon à Fontvieille Chemin du Stade Fontvieille, 1 décembre 2023, Fontvieille.

Le Téléthon 2023 se déroulera le samedi 9 décembre à la salle polyvalente de Fontvieille de10h à 17h !

Découvrez et venez participer à cette journée de solidarité avec les associations du village..

Chemin du Stade Salle Polyvalente

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 2023 Telethon will take place on Saturday 9 December at the Fontvieille multi-purpose hall from 10am to 5pm!

Find out more and take part in this day of solidarity with the village’s associations.

El Telemaratón 2023 tendrá lugar el sábado 9 de diciembre en la sala polivalente de Fontvieille de 10:00 a 17:00 horas

Infórmese y participe en esta jornada de solidaridad con las asociaciones del pueblo.

Der Telethon 2023 findet am Samstag, den 9. Dezember in der Mehrzweckhalle von Fontvieille von10h bis 17h statt!

Entdecken Sie und nehmen Sie gemeinsam mit den Vereinen des Dorfes an diesem Tag der Solidarität teil.

