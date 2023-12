Soirée Country Chemin du Stade Fontvieille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille Soirée Country Chemin du Stade Fontvieille, 1 décembre 2023, Fontvieille. Fontvieille,Bouches-du-Rhône Soirée danse country avec l’Association Wild Boots!.

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 00:00:00. EUR.

Chemin du Stade Salle Polyvalente

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Country dancing evening with the Wild Boots association! Velada de baile country con la Asociación Botas Salvajes Country Abend mit die Vereinigung Wild Boots! Mise à jour le 2023-11-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Chemin du Stade Adresse Chemin du Stade Salle Polyvalente Ville Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Chemin du Stade Fontvieille latitude longitude 43.722984;4.704113

Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/