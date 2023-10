Halloween à Fontvieille Chemin du Stade Fontvieille, 31 octobre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

La commission jeunesse de la municipalité de Fontvieille organise une fête d’Halloween à la salle polyvalente.

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

Chemin du Stade Salle Polyvalente

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Fontvieille town council’s youth committee is organising a Halloween party at the Salle Polyvalente

El comité juvenil del municipio de Fontvieille organiza una fiesta de Halloween en la sala polivalente

Der Jugendausschuss der Gemeinde Fontvieille organisiert eine Halloween-Party in der Salle Polyvalente

Mise à jour le 2023-10-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles