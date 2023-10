Après-Midi Musical avec les artistes de Bruno Esposito de Newzik Chemin du Stade Fontvieille, 22 octobre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Le Comité des Fêtes de Fontvieille vous invite toutes et tous à passer un après-midi musical !.

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 19:30:00. EUR.

Chemin du Stade Salle Polyvalente

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Comité des Fêtes de Fontvieille invites you all to enjoy an afternoon of music!

El Comité des Fêtes de Fontvieille les invita a disfrutar de una tarde de música

Das Festkomitee von Fontvieille lädt Sie alle ein, einen musikalischen Nachmittag zu verbringen!

Mise à jour le 2023-09-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles