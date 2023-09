Soirée Musicale pour l’assocaition « Les Roses des Vents » Chemin du Stade Fontvieille, 21 octobre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Les Roses des Vents sont très heureuses de vous inviter à leur premier événement! Christiane et Anaïs Maffei et Christine Fevrat,formons l’équipe n47 et prendrons le départ le 28 mars 2024 pour Le Rose Trip Sénégal qui est un trek d’aventure 100% féminine.

2023-10-21 18:30:00 fin : 2023-10-21 00:00:00. EUR.

Chemin du Stade Salle Polyvalente

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Roses des Vents are delighted to invite you to their first event! Christiane Maffei, Anaïs Maffei and Christine Fevrat, form team n°47 and will be setting off on 28 March 2024 on the Rose Trip Senegal, a 100% women’s adventure trek based on solidarity…

Les Roses des Vents tienen el placer de invitarle a su primer evento Christiane y Anaïs Maffei y Christine Fevrat, forman el equipo n47 y partirán el 28 de marzo de 2024 en el Rose Trip Senegal, un trekking de aventura 100% femenino

Die Roses des Vents freuen sich sehr, Sie zu ihrer ersten Veranstaltung einladen zu können! Christiane Maffei, Anaïs Maffei und Christine Fevrat bilden das Team Nr. 47 und werden am 28. März 2024 zum Rose Trip Senegal aufbrechen, der ein Abenteuertrekking ist, das zu 100 % von Frauen und solidarisch getragen wird…

