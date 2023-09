Soirée Rugby – Disco années 80 Chemin du Stade Fontvieille, 14 octobre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Venez regarder la retransmission de la quart de finale du coupe de monde de rugby, un repas et après une ambiance disco des années 80 organisée par la Comité des Fêtes de Fontvieille. Une bonne soirée en perspective! :-).

2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 00:00:00. EUR.

Chemin du Stade Salle Polyvalente

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and watch the broadcast of the Rugby World Cup quarter-final, a meal and then a 80s disco organised by the Comité des Fêtes de Fontvieille. A great evening ahead! :-)

Venga a ver la retransmisión de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Rugby, una comida y, a continuación, una discoteca de los años 80 organizada por el Comité des Fêtes de Fontvieille. Le espera una gran velada :-)

Schauen Sie sich die Übertragung des Viertelfinales der Rugby-Weltmeisterschaft an, genießen Sie ein Essen und danach eine 80er-Jahre-Disco, die vom Comité des Fêtes de Fontvieille organisiert wird. Ein toller Abend in Aussicht! :-)

Mise à jour le 2023-09-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles