Soirée les 50 ans du disco Chemin du Stade, 29 avril 2023, Fontvieille.

Pour les 50 ans du disco, le comité des Fêtes de Fontvieille vous invite à une soirée festive!.

2023-04-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-29 00:00:00. EUR.

Chemin du Stade Salle Polyvalente

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the 50th anniversary of the disco, the Festival Committee of Fontvieille invites you to a festive evening!

Con motivo del 50 aniversario de la discoteca, el Comité de Fiestas de Fontvieille le invita a una velada festiva

Anlässlich des 50. Geburtstags der Disco lädt das Festkomitee von Fontvieille Sie zu einem festlichen Abend ein!

