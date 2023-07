Les Portes de Bien Etre Chemin du stade de Chomeil Saint-Paulien, 12 juillet 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

Espace bien être avec 2 salles de massage, un bassin intérieur chauffé, un hammam et un sauna.

-école natation enfant

– école natation adulte

-mini stage enfant

-aquagym

-espace Balnéo+baignade.

fin : . .

Chemin du stade de Chomeil Parc aquatique Saint-Paulien

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Wellness area with 2 massage rooms, heated indoor pool, steam room and sauna.

-children’s swimming school

– adult swimming school

-children’s mini-courses

-aquagym

-balneo+swimming area

Zona de bienestar con 2 salas de masajes, piscina cubierta climatizada, baño de vapor y sauna.

-escuela de natación para niños

– escuela de natación para adultos

-minicursos para niños

-aquagym

-balneo+zona de natación

Wellnessbereich mit 2 Massageräumen, einem beheizten Innenbecken, einem Dampfbad und einer Sauna.

-kinderschwimmschule

– schwimmschule für Erwachsene

-minikurs für Kinder

-wassergymnastik

-whirlpool+Badebereich

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay