L’ENVOLÉE D’ÉTÉ – LE MAGNIFIQUE BON À RIEN Chemin du Stade, 10 juin 2023, Couffoulens.

Couffoulens,Aude

16H : Pièce de théâtre au Foyer proposée par les élèves de l’Atelier du Théâtre dans les vignes

18H :La la land (petite pièce chorégraphique) – Parvis de la Mairie

Département Danse du Conservatoire de Carcassonne Agglo

10 minutes.

18H45: Le magnifique bon à rien (Cie Chicken Street) au stade.

Théâtre burlesque.

Avis aux cinéspaghettophiles avertis !

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes culte, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : « LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND »..

2023-06-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Chemin du Stade

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



16H : Play at the Foyer proposed by the students of the Workshop of the Theatre in the vineyards

18H :La la land (small choreographic piece) – Parvis de la Mairie

Dance Department of the Conservatory of Carcassonne Agglo

10 minutes.

18H45: Le magnifique bon à rien (Cie Chicken Street) at the stadium.

Burlesque theater.

Notice to the informed cinéspaghettophiles!

Equipped with only 10 boards, 20 wooden boxes and 30 balloons, Serge Badot, former pallet re-enactor and now director of the only itinerant Cinémarama in the region, will re-enact alone, with his bare hands, without tricks and without assistance, the cult scenes, the supporting characters and the main characters of Sergio Leone’s film: « THE GOOD, THE BOSS AND THE TRUAND ».

16H : Obra de teatro en el Foyer propuesta por los alumnos del Taller de Teatro en los viñedos

18H :La la land (pieza coreográfica corta) – Parvis de la Mairie

Departamento de Danza del Conservatorio de Carcasona Agglo

10 minutos.

18H45: Le magnifique bon à rien (Cie Chicken Street) en el estadio.

Teatro burlesco.

¡Aviso a cinéfilos avisados!

Equipado con sólo 10 tablas, 20 cajas de madera y 30 globos, Serge Badot, antiguo recreador de paletas y ahora director del único Cinémarama itinerante de la región, recreará solo, con sus propias manos, sin trucos y sin ayuda, las escenas de culto, los personajes secundarios y los protagonistas de la película de Sergio Leone: « EL BUENO, EL JEFE Y LA TRUANA ».

16 Uhr: Theaterstück der Schüler des Ateliers « Atelier du Théâtre dans les vignes » im Foyer

18H :La la land (kleines choreografisches Stück) – Vorplatz des Rathauses

Tanzabteilung des Konservatoriums von Carcassonne Agglo

10 Min.

18:45 Uhr: Le magnifique bon à rien (Cie Chicken Street) im Stadion.

Ein burleskes Theater.

Hinweis für erfahrene Cinespaghettophile!

Ausgestattet mit nur 10 Brettern, 20 Holzkisten und 30 Luftballons wird Serge Badot, ehemaliger Palettenrekonstrukteur und nun Leiter des einzigen mobilen Cinémarama der Region, allein, mit bloßen Händen, ohne Tricks und ohne Unterstützung die Kultszenen, Nebenrollen und Hauptfiguren von Sergio Leones Film « LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND » nachstellen.

