Les Jeudis de Barbentane – Contrapunto Chemin du Séquier Barbentane, 20 juillet 2023, Barbentane.

Barbentane,Bouches-du-Rhône

Les jeudis de Barbentane sont de retour.. dès le 20 juillet.

Spectacle accueilli dans le cadre du dispositif Provence en scène..

2023-07-20 21:00:00 fin : 2023-07-20 . EUR.

Chemin du Séquier Tour Anglica

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les jeudis de Barbentane are back… on July 20.

This show is part of the Provence en scène program.

Les jeudis de Barbentane vuelven el 20 de julio.

Este espectáculo forma parte del programa Provence en scène.

Die Donnerstage von Barbentane sind wieder da… ab dem 20. Juli.

Die Aufführung wurde im Rahmen des Programms Provence en scène organisiert.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence