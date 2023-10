Art-thérapie, atelier découverte Chemin du Sarroc Le Barp, 4 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

C’est une nouvelle façon de s’exprimer, d’étudier son « soi » intérieur. Déposer nos frustrations, nos tensions ou tout simplement passer un moment agréable et créatif.

Tout est bon pour créer et laisser libre cours à son imagination et à son expression personnelle.

Aucune compétence particulière, tout le monde peut y participer, chacun peut y trouver ce dont il a besoin..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

Chemin du Sarroc

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s a new way of expressing ourselves, of exploring our inner selves. Release our frustrations and tensions, or simply spend a pleasant, creative moment.

There’s nothing wrong with creating and giving free rein to your imagination and personal expression.

No special skills are required: anyone can take part, and everyone can find what they need.

Es una nueva forma de expresarnos y explorar nuestro interior. Es una nueva forma de expresarse, de explorar nuestro interior, de soltar frustraciones y tensiones, o simplemente de pasar un rato agradable y creativo.

No hay nada malo en crear y dar rienda suelta a la imaginación y la expresión personal.

No se requieren habilidades particulares, todo el mundo puede participar y encontrar lo que necesita.

Es ist eine neue Art, sich auszudrücken und sein inneres « Selbst » zu studieren. Unsere Frustrationen und Spannungen ablegen oder einfach einen angenehmen und kreativen Moment verbringen.

Alles ist gut, um etwas zu erschaffen und seiner Fantasie und seinem persönlichen Ausdruck freien Lauf zu lassen.

Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich, jeder kann teilnehmen, jeder findet, was er braucht.

