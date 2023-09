Le cercle de l’écologie joyeuse Chemin du Sarroc Le Barp, 20 octobre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Un cercle pour partager de manière respectueuse et bienveillante, avec légèreté et joie, sur le sujet qui ne peut plus être ignoré au quotidien : l’écologie !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 21:00:00. .

Chemin du Sarroc

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A circle to share in a respectful and caring way, with lightness and joy, on the subject that can no longer be ignored in everyday life: ecology!

Un círculo para compartir de forma respetuosa y solidaria, con ligereza y alegría, sobre un tema que ya no se puede ignorar en la vida cotidiana: ¡la ecología!

Ein Kreis, um sich auf respektvolle und wohlwollende Weise, mit Leichtigkeit und Freude über das Thema auszutauschen, das im Alltag nicht mehr ignoriert werden kann: die Ökologie!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre