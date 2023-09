Vibrons L’EQUINOXE D’AUTOMNE Chemin du Sarroc Le Barp, 7 octobre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Vibrons L’EQUINOXE D’AUTOMNE.

Après un été de récolte des fruits de nos efforts et de moisson, il est temps de rendre à la terre les déchets qui en résultent : l’écorce, la peau, notre mue… tout ce qui est superflu.

De 14H à 17H;Après un moment d’échange et de parole, vous vivrez un moment intense de joie et de lâcher prise au rythme du tambour et du gong tout en respirant l’énergie d’amour pour célébrer l’équinoxe d’Automne dans une yourte.

Amener une tapis de sol et un plaid..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

Chemin du Sarroc

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let’s vibrate with AUTUMN EQUINOX.

After a summer of harvesting and reaping the fruits of our efforts, it’s time to give back to the earth the resulting waste: bark, skin, our shedding… everything superfluous.

2pm to 5pm;After a moment of exchange and discussion, you’ll experience an intense moment of joy and letting go to the rhythm of the drum and gong, while breathing in the energy of love to celebrate the autumn equinox in a yurt.

Bring a floor mat and plaid.

Vibremos con el EQUINOCCIO DE OTOÑO.

Tras un verano recogiendo los frutos de nuestro trabajo y recogiendo la cosecha, es hora de devolver a la tierra los desechos resultantes: la corteza, la piel, nuestra muda… todo lo superfluo.

De 14.00 a 17.00 h. Tras un tiempo de intercambio y conversación, vivirás un momento intenso de alegría y soltura al ritmo del tambor y el gong mientras respiras la energía del amor para celebrar el equinoccio de otoño en una yurta.

Trae una esterilla y una manta.

Vibrieren wir DAS HERBST-EQUINOXE.

Nach einem Sommer, in dem wir die Früchte unserer Anstrengungen geerntet und die Ernte eingefahren haben, ist es an der Zeit, die daraus resultierenden Abfälle der Erde zurückzugeben: die Rinde, die Haut, unseren Haarwechsel … alles, was überflüssig ist.

Von 14H bis 17H;Nach einem Moment des Austauschs und des Sprechens erleben Sie einen intensiven Moment der Freude und des Loslassens im Rhythmus der Trommel und des Gongs, während Sie die Energie der Liebe einatmen, um das Herbstäquinoktium in einer Jurte zu feiern.

Bringen Sie eine Isomatte und eine Kuscheldecke mit.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Val de l’Eyre