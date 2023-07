Maison de Saint Joseph Marchand Chemin du Saint-Joseph Marchand Passavant, 12 juillet 2023, Passavant.

Passavant,Doubs

Découvrez les peintures religieuses de Turas relatant la vie de Saint Joseph Marchand..

Chemin du Saint-Joseph Marchand Place de la République

Passavant 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Discover the religious paintings of Turas relating the life of Saint Joseph Marchand.

Descubra las pinturas religiosas de Turas que relatan la vida de San José Marchand.

Entdecken Sie die religiösen Gemälde von Turas, die das Leben des Heiligen Joseph Marchand erzählen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS