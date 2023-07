FERME SAINT AMAND – BIENVENUE À LA FERME – JOURNEES RECREATIVES A LA FERME Chemin du Ruisseau Saizerais, 12 juillet 2023, Saizerais.

Saizerais,Meurthe-et-Moselle

Tout un programme d’animation pour les enfants de 6 à 11 ans en lien avec les activités de la ferme et les animaux ainsi qu’un atelier pain.

Pique-nique à fournir, goûter fait sur place avec les enfants.

Maximum 8 enfants par groupe.

Tarif : 40€/jour (inscription à la journée) – 35€ à partir de la 2ème journée.. Enfants

Chemin du Ruisseau

Saizerais 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A full program of activities for children aged 6 to 11 based on farm activities and animals, plus a bread workshop.

Picnic to be provided, snack made on site with the children.

Maximum 8 children per group.

Price: 40€/day (one-day registration) – 35€ from 2nd day onwards.

Un completo programa de actividades para niños de 6 a 11 años basado en actividades y animales de granja, además de un taller de pan.

Picnic a cargo, merienda preparada in situ con los niños.

Máximo 8 niños por grupo.

Precio: 40€/día (inscripción de un día) – 35€ a partir del 2º día.

Ein ganzes Animationsprogramm für Kinder von 6 bis 11 Jahren im Zusammenhang mit den Aktivitäten auf dem Bauernhof und den Tieren sowie eine Brotwerkstatt.

Picknick ist selbst mitzubringen, Snacks werden vor Ort mit den Kindern zubereitet.

Maximal 8 Kinder pro Gruppe.

Preis: 40?/Tag (Tagesanmeldung) – 35? ab dem zweiten Tag.

Mise à jour le 2023-07-01 par TOURISME BASSIN de POMPEY